Bodite radovedni

V nadaljevanju preberite:

Znanost nam je prinesla marsikaj, zaradi česar danes lepše in bolje živimo, a to jemljemo povsem samoumevno, denimo, da ponoči prižgemo luč. Na znanosti temeljijo tehnološki napredek in uvidi, kakšna je vloga človeka v tem prepletenem svetu in kako naj bomo dobri gospodarji. Zaradi pretiranega izkoriščanja smo se znašli v globalni podnebni krizi. In znova nam ravno znanost ponuja rešitve, a odločevalci so v tem primeru, kot tudi v marsikaterem drugem, gluhi za opozorila.