Bogdan Norčič in ostanki naših življenj

Pasolinija, nogometnega fanatika, je poraz bolel; v simbolnem smislu je pripadal »ekipi revnih, tistih, ki so obsojeni na poraz, ki nimajo sreče«.

Kadar pride do debate o kulturi, umetnosti in nogometu, je za poznavalce obeh množičnih fenomenov že dolgo glavna referenca Pier Paolo Pasolini. Od prejšnjega tedna moram, gledano osebno, v ta elitni in maloštevilni klub prišteti vsaj še Miljenka Jergovića, ki je ob izidu knjige Vojna obiskal Ljubljano. O Vojni na literarnem večeru ni bilo prav veliko govora, ampak se je uro in pol trajajoči pogovor začel z za Bosanca na Hrvaškem in ljubitelja športa zelo pomembno temo, nedavno kvalifikacijsko tekmo za svetovno prvenstvo, na katerem je na stadionu v Zenici malček premagal velikana. Bosanci so se drugič v svoji zgodovini uvrstili na mundial, pri tem pa izločili favorizirane Italijane, »sinonim športne nacije, ki zmaguje tudi takrat, ko igrajo slabo«, če povzamem Jergovića. Piščeva ...