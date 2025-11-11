Boj med kupci in podjetji v areni umetne inteligence

V nadaljevanju preberite:

Visoka pričakovanja o umetni inteligenci postajajo v praksi vse bolj uporabna, še posebno ko želi uporabnik – podjetje ali končni potrošnik – prihraniti denar ali svoj čas. Trgovske družbe so pod pritiski potrošnikov na marže, saj informacijska prednost prodajalcev pred potrošniki postaja vse manjša.

Ta obstaja sicer že tako dolgo, dokler obstajajo trgi. Nobelov nagrajenec George Akerlof je v študiji iz leta 1970 dokazal, da kupci težko ločijo med dobro ohranjenim vozilom in takšnim z več skritimi napakami, zaradi česar je trg rabljenih predmetov zelo majhen. Slaba vozila z napakami so pogosteje na voljo, medtem ko dobro ohranjena ne dosegajo bistveno višjih cen.

Prav zato je prvih veliko, drugih pa precej manj. Splet je pripomogel, da so se pojavili ponudniki, ki so kupcem zagotovili zanesljivejši podatek o zgodovini vozila, hkrati pa omogočili vrsto spletnih primerjalnikov cen.

Vozniki taksijev, ki delajo v okviru platform, kot sta Lyft ali Uber, morajo slediti poti, kot jo določi algoritem. Tudi vozniki taksijev pri klasičnih ponudnikih prevozov se ukvarjajo s tem, da kupci s svojim pametnim telefonom sledijo najkrajši poti in s tem izvajajo nadzor nad tem, tudi če so tujci in ne razumejo jezika.