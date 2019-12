Boj za slišanost

V noveli Človek, ki je pogledal v tolmun Drago Jančar opisuje vrtinec, ki posrka anonimnega državljana. Glavnemu junaku je ime Jože Mlakar. Tolmun, v katerega je pogledal, je bila televizijska kamera. Na enem izmed velikih zborovanj slovenske pomladi se je prerinil na oder in izrekel besede, ki so navdušile množico. Banalna fraza je zaradi zgodovinskega konteksta imela dovolj velik naboj, da ga je katapultirala v javnost. Nekaj časa životari na robovih televizijskega komentariata, dokler nanj, »svako čudo tri dana«, vsi pozabijo. Toda on ne more pozabiti na svojih pet minut slave, postane odvisnik od medijske pozornosti in se ...