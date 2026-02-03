Sporazum, ki odpira številna vrata

Podpis novega trgovinskega sporazuma skupnosti EU27 z določeno državo je videti kot relativno enostaven birokratski postopek, ki je v interesu dveh. Pri tem pozabljamo, da strani predhodno zelo skrbno tehtata koristi in slabosti spremenjenih trgovinskih pogojev za svoje izvoznike, domača podjetja in domače potrošnike.

Približno 20 let so se pripravljali obrisi trgovinskega sporazuma med EU27 in Indijo. Podpisan je bil v preteklem tednu, točneje v torek, 27. januarja. Sporazum ne vključuje le področja trgovinske menjave med trgovskima blokoma (EU27 in Indijo), ki skupaj predstavljata dobro petino svetovnega BDP in skoraj četrtino svetovnega prebivalstva. Pomembno je, da bosta obe podpisnici okrepili partnerstvo tudi na področju varnosti in obrambe, kar je še posebno pomembno v multipolarnem svetu. Stari zavezniki več kot očitno niso več zanesljivi. Skoraj dnevno živimo nočne more, ki jih poslušamo iz ust posameznika, ki je po načinu komunikacije bolj podoben lokalnemu krošnjarju kot pravem predsedniku.