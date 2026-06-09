Odprta pot na Mars

Pojav umetne inteligence je precej povečal medsebojno prepletenost podjetij v ZDA.

Na največji organiziran trg kapitala na svetu naj bi kmalu prišle tri nove svetovne multinacionalke. Spacex, prva velika družba, ki naj bi se uvrstila na Nasdaq, naj bi ponujala cenovno dostopen polet v vesolje, kar je povezano z oblikovanjem, proizvodnjo in izstrelitvijo raketoplana. Pri tem naj bi družba še razširila mrežo satelitov Starlink, omogočala migracijo podatkovnih centrov v vesolje in pozneje celo kolonizirala Mars. Vse to zahteva veliko denarja in potrpežljivosti vlagateljev. V četrtek, 11. junija, naj bi družba od vlagateljev zbrala 75 milijard dolarjev, z delnicami pa naj bi se začelo trgovati že naslednji dan. Skeptikov pri tem ne manjka, še manj pa vlagateljev, ki so bili do zdaj zadovoljni s tistim, kar je Elonu Musku že uspelo – denimo postaviti Teslo na zemljevid ...