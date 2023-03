Boljša šestina svetovnega prebivalstva

V kolumni preberite:

Niti najdrznejši fantast si ne zna predstavljati, kako Robert Golob stopi pred evropske politike in jih nagovori z besedami: »Slovenija je suverena država, v kateri 63. člen ustave določa, da je vsakršno spodbujanje k nasilju in vojni protiustavno. Obsojamo rusko vojaško agresijo, a ustavni red v Republiki Sloveniji nam nalaga, da nobeni od vpletenih strani ne pomagamo z orožjem.« Tega Robert Golob niti ne želi niti ne more reči. Od suverenosti držav vzhodnoevropskega območja, ki deluje kot ščit zahodnega sveta pred takimi in drugačnimi silami z Vzhoda, ta čas ni ostalo veliko. Avtonomija, neodvisnost in samostojnost so vse bolj relevantni koncepti na globalnem jugu. Z besedami, ki jih nikoli ne bomo slišali iz ust evropskega politika, je posredovanje orožja Ukrajini pred kratkim zavrnil Gustavo Petro, predsednik Kolumbije, edine partnerice zveze Nato v Latinski Ameriki. »Rusko orožje bo ostalo v Kolumbiji in postalo bo odpad,« je odvrnil Petro na prijazen predlog ZDA, da orožje, ki ga je Kolumbija kupila od Rusije in je zaradi neuporabe dotrajano, dostavijo Ukrajini. Petro pojasnjuje, da bi bila predaja orožja, ki bi omogočalo nadaljevanje vojne v Ukrajini, v nasprotju s kolumbijskim ustavnim redom, ki nalaga, da Kolumbija na mednarodnem odru vzdržuje mir.