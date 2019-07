Boljše od TV

Tisti, ki še nikdar ni kampiral, zamuja priložnost, da bi lahko približno podoživel, kako so nekdaj živeli naši predniki v jamah, kjer je imela vsaka družina skopo odmerjen prostor, prav vse dejavnosti, tudi tiste, ki danes veljajo za zelo zasebne, pa so se dogajale vsem na očeh.



»Špeganje« k sosedom je bilo sicer menda takrat (če verjamemo knjižni zbirki Otroci zemlje) hudo nezaželeno in še danes velja za nespodobno, a dejstvo je, da smo ljudje radovedna bitja, priložnost pa dela tatu. Daljši ko je dopust, teže se je delati »finega«, v kampu, vsem na očeh, še precej večji izziv kot za zidovi doma: že prihodi in postavljanje tabora – z razpakiravanjem, motrenjem, kako potuje sonce, prvim zakonskim prepirom, ker gre eden s šotorsko ponjavo levo, drugi pa desno – so za tiste, ki že lagodno uživajo v senci svojega začasnega doma, boljši od kake komične tv-epizode.



Ali pa drama v živo, ko novodošlemu avtodomu zaradi ozke ceste in kamnitih ograj grozi hud zvin pločevine in se takoj nabere gruča ljudi, ki ga rine stran od nevarnosti, ali če nevihta družini sklati šotor.



Kuhinjski šov, ko se mama, ki pripravlja orade z limono in rožmarinom, vzvišeno ozira k sosedi, ki že tretji dan odpira pločevinko ali juho iz vrečke, dokumentarec, ko moški ob pivu obujajo spomine z evropskega nogometnega prvenstva leta 2000, medtem ko se otroci ob žagajočem smrčaču v viseči mreži zabavajo bolj kot ob risanki.



Ljudje se sproščeno preoblačijo, na prostem strižejo nohte, brijejo noge, otroci kričijo, ker nočejo spati ali so si odrgnili prst, (mladi) pari z javnim izkazovanjem nežnosti skrbijo za pridih romantike, medtem ko se za tankimi šotorskimi krili, ki ustvarjajo iluzijo zidov, pogosto vrtijo nesnemani filmi za odrasle.



Človek bi, skratka, lahko ves dan samo sedel in gledal naokoli, saj se pred njim dobesedno dogaja eden najbolj pestrih resničnostnih šovov. Neprimerljivo boljših od tistih na TV. Eh, nič ni boljšega od dopusta!