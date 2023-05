V kolumni preberite:

Nemogoče je graditi boljši svet, če si ga ne moremo najprej predstavljati. To so besede letošnje kuratorke beneškega arhitekturnega bienala arhitektke in pisateljice Lesley Lokko, s katerimi utemeljuje naslov bienala Laboratorij prihodnosti, ki se osredotoča na dve vodilni temi, in sicer dekolonializacijo in razogljičenje. Temi, ki ustvarjata številne aktualne globalne konflikte in okoljsko krizo. Kaj lahko torej naredi arhitektura za boljši svet?