Borile se bomo kot levinje

Leta 1930 je mlada Ljubljančanka Marija Podkrajšek začela izdajati mesečnik Žena in dom, ki je v naslednjem desetletju bralke seznanjal s temami o negi telesa, modi, vzgoji otrok, higieni in zdravju, urejanju doma in vrta, uveljavitvi ženske volilna pravice in podobno. Urednica je bila kmalu zasuta s pošto bralk, kar priča o veliki nestrpnosti, s katero so slovenske meščanke pričakovale vstop v javnost, ki ga je po koncu prve svetovne vojne obetala nova industrijska doba. Z njo je tudi vsakdan meščanske gospodinje postajal mnogo hitrejši od življenj predhodnic.