    PREMIUM   D+   |   Kolumne

    Božič

    Božič je za pediatre praznik vseh praznikov, saj ni lepšega dogodka od rojstva otroka, ki obenem pri življenju ohranja tudi naš poklic.
    Za novorojence v porodnišnicah in bolnišnicah skrbijo večinoma neonatologi. FOTO: Blaž Samec/Delo
    Za novorojence v porodnišnicah in bolnišnicah skrbijo večinoma neonatologi. FOTO: Blaž Samec/Delo
    Marko Pokorn
    11. 12. 2025 | 05:00
    6:57
    Božič je za pediatre praznik vseh praznikov, saj ni lepšega dogodka od rojstva otroka, ki obenem pri življenju ohranja tudi naš poklic. Treba je sicer priznati, da glede na sezonsko pojavljanje virusnih okužb dihal konec decembra ni ravno idealen trenutek, da privekaš na svet, a sedanje zdravstvo lahko tudi novorojencu na sveti večer omogoči prijazno in čim manj stresno uverturo v življenje.       Za novorojence v porodnišnicah in bolnišnicah skrbijo večinoma neonatologi, ki se zavedajo pomembnosti okolja na počutje novorojenca, zato imajo zanje inkubatorje in tople posteljice, predvsem pa na oddelku ni nepotrebnega hrupa. Zaradi izogibanja pretiranim zvočnim obremenitvam ušeskov večina neonatologov tudi govori bolj tiho, še na jutranjem raportu na kliniki jih moramo včasih prositi, da ...
    kolumnabožičnovorojenčekporodnišnica

