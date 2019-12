Božičkove obljube

Leto 2019 je minilo pod vtisom krutega spoznanja, da je javno zdravstvo prešlo točko, ko bi bilo mogoče njegov razvoj še (pre)usmeriti v vsakomur dostopno pravico. Zdravstveni ministri prejšnje in sedanje vlade so z apatičnim opazovanjem rasti nedopustno dolgih čakalnih dob povzročili sistemsko normalizacijo samoplačništva za storitve, ki so jih zavarovanci v javnem sistemu (ZZZS) že plačali – ko potrebujejo zdravstveno storitev, pa namesto nje dobijo mesto v čakalni vrsti.Morda minister za zdravje in direktor ZZZS na tihem razmišljata, da nepoštenost sistema ni tako velik greh v zameno za 500-milijonski proračunski ...

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete in zakupite dostop do vsebin po vaši meri.

Prijava za obstoječe uporabnike Obstoječi uporabniki Delovega digitalnega paketa se prijavite za celovit dostop do vsebin:

Prijava

Hitra SMS-koda Enostavni dostop do vsebin brez registracije: pošljite SMS z vsebino: DELO1 za enodnevni dostop do digitalnega Dela (1,40 EUR) ali DELO7 za tedenski dostop do Dela (8,40 EUR) na številko 6611. Prejeto kodo prepišite tukaj in takoj boste imeli aktiven dostop: Prijava s hitro kodo

Vaša SMS-koda ni veljavna. Storitev je na voljo uporabnikom Telekoma in A1. Na tej napravi bo dostop omogočen takoj. Na ostalih vaših napravah se lahko prijavite z uporabniškim imenom, ki je sestavljeno iz telefonske številke s predpono gsm_ (primer: gsm_040123456). Zadnje prejeto SMS-geslo je vaše geslo za vstop. Brez skrbi: nakup je enkraten in ga ne bomo samodejno obnavljali.