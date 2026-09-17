Na univerzah na svetu, od Cambridgea do Stanforda, profesorji danes odkrito govorijo o nečem, kar bi še pred desetletjem zvenelo kot znanstvena fantastika: doktoriraš lahko, ne da bi prebral eno samo knjigo. To ni katastrofično opozorilo, ampak preprosto opažanje. Če obstaja bližnjica, jo bomo ljudje ubrali, saj smo biološko naravnani k varčevanju z energijo in naporom. In vendar prav ta "bližnjica" odpira precej neprijetno vprašanje, ki se bo vleklo v naslednjih letih. Teza, ki gre naravnost proti duhu časa in ki jo je na letošnji konferenci WEBSI izostril komunikolog prof. Dr. Dejan Verčič: bralci bodo zmagovalci. Ne zato, ker bi umetna inteligenca komurkoli vzela delo, ampak zato, ker bo UI tehnologija za enega postala podaljšek možganov, za drugega pa bergla. Odločilna ločnica ...