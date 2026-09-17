Umetna inteligenca bo za enega podaljšek možganov, za drugega bergla. In prav ta razlika utegne postati nova razredna meja.
Na univerzah na svetu, od Cambridgea do Stanforda, profesorji danes odkrito govorijo o nečem, kar bi še pred desetletjem zvenelo kot znanstvena fantastika: doktoriraš lahko, ne da bi prebral eno samo knjigo. To ni katastrofično opozorilo, ampak preprosto opažanje. Če obstaja bližnjica, jo bomo ljudje ubrali, saj smo biološko naravnani k varčevanju z energijo in naporom. In vendar prav ta "bližnjica" odpira precej neprijetno vprašanje, ki se bo vleklo v naslednjih letih.
Teza, ki gre naravnost proti duhu časa in ki jo je na letošnji konferenci WEBSI izostril komunikolog prof. Dr. Dejan Verčič: bralci bodo zmagovalci. Ne zato, ker bi umetna inteligenca komurkoli vzela delo, ampak zato, ker bo UI tehnologija za enega postala podaljšek možganov, za drugega pa bergla. Odločilna ločnica ...
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