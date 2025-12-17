Bratje Warner: Nič osebnega, samo za posel gre

Na srečo imamo spomine na klasično ero studijskega filma, ko so stvari imele obraz in ko so za produktom stali ljudje.

Bitka za korporativni prevzem studia Warner Bros., znamenitega holivudskega giganta, ne bi bila tako zanimiva, če bi šlo za običajno preigravanje lastniških deležev, delnic in merjenje moči med velikimi igralci v zabaviščni industriji. Bitka za prevzem Warnerja in vseh njegovih podružnic je zanimiva predvsem zaradi zgodovinskega konteksta, vseh umazanih iger, manipulacij in prevar, v katerih je bila soudeležena znamenita zaščitna znamka. Ko beseda nanese na zlato dobo Hollywooda – največkrat jo zamejimo med sredino dvajsetih in konec petdesetih let 20. stoletja –, se spremenim v romantičnega mehkužneža; navdušuje me vse v zvezi s perfektnim strojem za množično produkcijo filmov, zvezdniškim sistemom, neizprosnimi studijskimi moguli in pripadajočimi škandali. Vzpostavitev holivudskega ...