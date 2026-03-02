Bratovščina erekcijskega prstana

Je to, kar vidimo na grozljivih fotografijah, zgolj posledica dejstva, da sta ključni sili, ki ženeta obstoječo matrico, vpliv in moč?

Čeprav se zavedamo, da smo videli le vrh ledene gore, se je fotografij, ki dokazujejo, kdo vse si je bil na ti z Jeffreyjem, nabralo dovolj, da si postavimo nekaj vprašanj. FOTO: Saeed Khan/Afp

Povest o Epsteinovem otoku je verjetno najbolj uporabna afera naše zgodovine, saj skozi niz pravih vprašanj, ki v javnem prostoru ostajajo pretežno neizrečena, ponuja osupljivo natančen pogled v zakulisje ključnih nosilcev moči našega časa. Kaj se je sploh dogajalo? Domnevno pokojni gospod Epstein je prirejal razvratne zabave, kjer se je jedlo najboljši kaviar, seksalo z najlepšimi otroki in njuhalo najboljši kokain tega sveta. Cenzurirani odlomki, ki z odmerjeno počasnim tempom kapljajo v javnost, razkrivajo, da so se na ta način kratkočasili mnogi globalni vplivneži in vplivnice: predsedniki, kongresniki, plemenitaši, lobisti, obveščevalci, novinarji, predsedniki uprav največjih korporacij, bankirji, ugledni profesorji, verski dostojanstveniki, pisatelji uspešnic, filmska in glasbena ...