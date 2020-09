Brezmejna solidarnost

V Sloveniji kot socialni državi noben poskus sprememb pokojninske in zdravstvene zakonodaje ne more mimo razprav o solidarnosti in enakosti. Zato ni bilo pričakovati, da bo kakor koli drugače pri pred­logu ureditve dolgotrajne oskrbe, v okviru katerega ministrstvo za zdravje predlaga uvedbo prispevka na plače. Solidarnost je pomembna vrednota socialne države in, resnici na ljubo, tudi politično zelo oportun pojem, ne glede na to pa se je smiselno v nekem trenutku vprašati, kje so meje solidarnosti in enakosti, da okolje ne postane nestimulativno za delovno aktivne in ustvarjalne, ki v omenjene blagajne prispevajo največ.Pred ...