Brusimo, kitamo, pleskamo

Stališča, izražena v prispevku, so stališča avtorja in ne nujno uredništva Dela. Za vsebino in izražena mnenja odgovarja avtor. Včasih potrebujemo prenovo, ki ne naredi revolucije, ampak zgolj polepša življenje. Mladi ameriški glasbenik aron! (z italijanskim priimkom Stornaiuolo) je ta petek izdal svoj pričakovani prvenec Too Close to Run (Preblizu, da bi bežal). V minulih letih je postal popularen najprej na družbenih omrežjih, nato pa tudi na radijskih postajah, s prijetnim, jazzovsko obarvanim lo-fi popom, ki obuja glasbo iz štiridesetih let prejšnjega stoletja. Je poosebljen pozitiven odgovor na vprašanje, ali bi lahko Frank Sinatra tudi danes zvenel moderno. Aranžmajsko in izvedbeno je njegova glasba zahtevna (poslušati sem ga začel zaradi zanimivih kitarskih bravur), za poslušanje ...