Bruto domači prepiri

Majhen pojem, veliki problemi. Že vse od druge svetovne vojne se razmišljanje ekonomistov in politikov vrti okoli bruto domačega proizvoda, BDP. Ta naj bi v eni sami številki povzel vrednost vseh končnih proizvodov in storitev, ki so jih v določenem delu sveta, denimo državi, ustvarili v določenem časovnem obdobju, recimo letu. Toliko o teoriji. V praksi pa se hitro zaplete. Lani je, denimo, Slovenija ustvarila za 70,5 milijarde evrov BDP. V tekočih cenah, se pravi cenah, po katerih so bili posli dejansko opravljeni, brez upoštevanja inflacije. V cenah iz leta 2024 bi bil znesek nekoliko manjši, 68,1 milijarde evrov. Če se cene v desetletju od 2015 naprej ne bi spremenile, bi lanski BDP veljal 50,6 milijarde evrov. Če bi upoštevali vrednost evra, kot je bila leta 2005, bi slovenski BDP v ...