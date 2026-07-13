Bruto domači prepiri

V času velikega podatkovja in vedno zmogljivejših oblik umetne inteligence res ni več potrebe, da nas vodijo statistične metodologije dvajsetega stoletja.
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Evropejci odvračajo, da ZDA ničesar ne zavidajo, saj imamo na stari celini boljšo socialno mrežo, javno zdravstvo, več dopusta in več prostega časa. FOTO: Primož Zrnec
Majhen pojem, veliki problemi. Že vse od druge svetovne vojne se razmišljanje ekonomistov in politikov vrti okoli bruto domačega proizvoda, BDP. Ta naj bi v eni sami številki povzel vrednost vseh končnih proizvodov in storitev, ki so jih v določenem delu sveta, denimo državi, ustvarili v določenem časovnem obdobju, recimo letu. Toliko o teoriji. V praksi pa se hitro zaplete.
Lani je, denimo, Slovenija ustvarila za 70,5 milijarde evrov BDP. V tekočih cenah, se pravi cenah, po katerih so bili posli dejansko opravljeni, brez upoštevanja inflacije. V cenah iz leta 2024 bi bil znesek nekoliko manjši, 68,1 milijarde evrov. Če se cene v desetletju od 2015 naprej ne bi spremenile, bi lanski BDP veljal 50,6 milijarde evrov. Če bi upoštevali vrednost evra, kot je bila leta 2005, bi slovenski BDP v ...