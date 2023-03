Čakajoč na reforme v času visoke inflacije

V nadaljevanju preberite:

Ekonomska evidenca prvih dveh letošnjih mesecev leta kaže, da se je evrodežela in z njo tudi Slovenija le izognila recesiji, o kateri je bilo lani precej govora in bojazni. A hkrati se visoka inflacija kljub intenzivnemu ukrepanju evrske denarne oblasti še zdaleč ne umirja v skladu z željami in pričakovanji. Geopolitična tveganja, posledice vojne v Ukrajini in zategovanje denarne politike pa na drugi strani zaostrujejo razmere na finančnih trgih in višajo cene zadolževanja. Vse to bi morala upoštevati tudi naša vladajoča politika, ki se le počasi in precej oklevajoče loteva tako obljubljenih reform kot tudi rebalansa letošnjega državnega proračuna.

Kakšni inflacijski signali prihajajo iz evrodežele? Kakšno ukrepanje ECB lahko pričakujemo v kratkem? Kakšne izračune bi morala imeti na mizi vlada, preden se loti napovedane davčne reforme?