Kdor čaka, dočaka

S čakalnimi vrstami sem se srečal šele, ko sem z infekcijske prišel na pediatrično kliniko. Na infekcijski je bilo v urgentni ambulanti vse bolj ali manj nujno. Okužbe so takšne vrste bolezni, da praviloma potekajo hitro in tam čakanje ne zdravniku, kaj šele bolniku, ne koristi. Otroke smo pregledovali po vrstnem redu prihoda v ambulanto, čez vrsto pa smo takoj vzeli bolj bolne, bodisi z vročinskimi krči, motnjo zavesti, dihalno stisko ali pa sumom na sepso ali meningitis … in starši drugih otrok v čakalnici so z razumevanjem sprejeli dejstvo, da imajo bolj bolni prednost in da bodo morali na ta račun na pregled počakati kakšno minuto dlje. Triaža, kjer stanje akutno bolnega določi, kako hitro ga je treba vzeti v obravnavo, je začetni del vsakega obiska pri zdravniku. Veliko bolezni pa ...