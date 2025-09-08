Čakanje napovedanih smrti

V nadaljevanju preberite:

Dober primer je Vladimir Putin, za katerega se je prejšnji teden dokončno potrdilo, da ga dolgoživost fascinira. Tudi zanj sta britanska tabloida Daily Mirror in Daily Mail pred tedni ugotavljala, da šepa. A to ni nič v primerjavi z običajnimi govoricami o Putinu. O njegovi smrti se je že tolikokrat šušljalo, da je to celo tema posebnega članka na spletni enciklopediji Wikipedia.

Že dvajset let naj bi umiral za rakom, čeprav so podrobnosti vsakič drugačne. Morda za rakom na ščitnici, nemara za levkemijo, omenjalo se je tudi raka v trebuhu. Drugi so mu pripisali Parkinsonovo bolezen. Tretji možgansko kap. Četrti srčni infarkt.

Če verjamemo vplivnemu viru govoric iz Kremlja, generalu SVR (anonimnemu profilu na družbenem omrežju Telegram), naj bi Putin umrl 23. oktobra leta 2023. Zdaj naj bi ga v javnosti nadomeščal dvojnik, odločitve pa sprejemal komite.

Analitičarka Olga Lautman že več let opozarja, da takšne govorice niso nedolžne. Velikokrat lahko upravičeno domnevamo, da izvirajo iz ruskih tajnih služb. Namreč da je njihov cilj vzbujati lažno upanje, preusmeriti pozornost in razkrinkati notranje nasprotnike, ki bi se prehitro veselili smrti in se prenagljeno pripravljali na prevzem oblasti.