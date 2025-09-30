Carinska žajfnica

V nadaljevanju preberite:

Ameriški predsednik Donald Trump si pred napovedjo novega paketa višjih carinskih stopenj ni vzel veliko počitka, kar ob poznavanju njegove nepredvidljivosti ni presenetljivo. Višje carinske stopnje naj bi po njegovem razumevanju, ki v praksi ne drži ali drži le delno, pomenile po vsebini višji strošek izvoznikov v ZDA, s katerimi naj bi financirali domače znižanje davkov. Pretekli četrtek, 25. septembra, je ameriško ministrstvo za trgovino (urad za varnost in trgovino) napovedalo začetek preiskave o vplivu uvoza določenih novih izdelkov na nacionalno varnost na podlagi člena 232 zakona o širitvi trgovine. Ti izdelki so verjetno bolj povezani z zdravjem Američanov kot z nacionalno varnostjo, saj so med njimi medicinska zaščitna oprema (maske, rokavice, respiratorji in podobno) in stroji ter naprave v zdravstvu. Ta preiskava se lahko zaključi v 270 dneh ali prej, pri čemer je Trumpova administracija navedla, da si želi hitrejšega zaključka preiskave. Preiskava, katere predmet je bil baker, se je, denimo, končala 144. dan po začetku preiskave.