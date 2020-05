»Nikoli ni tako bilo, da ni nekak' bilo, pa tudi nikoli ne bo tako, da nekak' ne bo. (Nigdar ni tak bilo da ni nekak bilo, pak ni vezda ne bu da nam nekak ne bu.)«Miroslav Krleža v Baladi Petrice Kerempuha (1936) potolaži, da za vsakim dežjem posije sonce.»Ne moremo reševati problemov z uporabo enakega načina razmišljanja, ki je privedel do teh problemov. (We can't solve problems by using the same kind of thinking we used when we created them.)«Albert Einstein o potrebi po pametnejših pristopih k reševanju problemov.Čas, v katerem živimo in delamo, je čas mnogo paradoksov. Prvi paradoks je paradoks med lokalnim in ...