Čas po Novem mestu

Gotovo bo trajalo še precej časa, preden se bodo zacelile rane, ki jih je surovi uboj Aleša Šutarja povzročil njegovim bližnjim. In tudi ko bo čas olajšal bolečino ob izgubi, bodo ostale brazgotine. Ostala bo tudi vrzel, ki jo je njegova smrt pustila v skupnosti. V družini in lokalnem okolju bo zločin še dolgo pustil sledi. V gestah solidarnosti, ki jih izrekamo v zadnjih tednih, se ne smemo pretvarjati, da v celoti razumemo šok, žalost, tesnobo, jezo in razočaranje, ki jih občutijo vsi tisti, ki jih je zločin neposredno prizadel. Nekatere bolečine – kot tudi veselja – se doživljajo le osebno. Poskusi, četudi dobronamerni, da bi jih prevedli na kolektivno raven, se praviloma sprevržejo v manipulacijo, ki povzroči le dodatne bolečine.