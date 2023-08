Čas za uresničitev hvale o družbeni odgovornosti

V nadaljevanju preberite:

Podobe poplavljenih in uničenih pokrajin, obupanih obrazov, izmučenih požrtvovalnih gasilcev, gorskih reševalcev, policistov, vojakov in vseh drugih, ki so v začetku avgusta pomagali reševati življenja in premoženje v tej nepredstavljivi ujmi, so kmalu nadomestile prijetnejše slike. Oblaki so se končno razkadili, posijalo je sonce, na dan je prišla tudi velika solidarnost ljudstva, ki živi v tej mali alpski deželi: takoj so stekle humanitarne akcije zbiranja denarja in potrebnih dobrin ali opreme, množice prostovoljcev so tudi fizično pomagale pri čiščenju blata, odvozu odpadkov, vzpostavljanju presekanih cestnih povezav, postavljanju prvih mostov in odpravljanju drugih posledic petstoletnih vod … Celo politiki so v iskanju rešitev za prizadeta območja presegli delitve in sedli za isto mizo. Življenje se tako počasi vsaj na videz vrača v normalo, čeprav bo pot do tja še težka, zlasti za tiste, ki jim je ujma vzela dom.

Že zdaj je namreč jasno, da bo obnova zahtevna in dolgotrajna, saj se škoda šteje v milijardah evrov.