V nadaljevanju preberite:

Mrtev je. Samo ti dve besedi sta bili zapisani na zidu kolegičinega facebooka, na katerem je delila pesem »If I must die« (»Če moram umreti«) palestinskega pesnika, pisatelja, profesorja književnosti Refaata Alareerja. Skupaj z bratom, sestro in njenimi štirimi otroki je bil prejšnji četrtek žrtev napada izraelske vojske, tako kot še 17.000 drugih prebivalk in prebivalcev Gaze v zadnjih dveh mesecih. Kljub temu je le dan potem predstavnik ZDA v Varnostnem svetu OZN mirno dvignil roko proti pozivu k humanitarni prekinitvi spopadov.