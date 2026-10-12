Če nisi posnel, nisi doživel

Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva. Če ste bili v zadnjih desetih letih na kaki šolski predstavi ali proslavi, potem fenomen bržkone poznate. V trenutku, ko na oder stopi pevski zbor tretjega C, se iz avditorija refleksno dvignejo vsi pari rok: vsak par z nalogo, da v telefon ujame čim boljši kader dogodka. Kdo vse si ogleda tresoče posnetke, kjer se v kadru poleg našega Tiana nahaja še trideset kosmatih rok očetov njegovih sošolcev, ki pritiskajo rdeči gumb, ni znano. Verjetno nihče. Eno verzijo po whatsappu dobi babica, izvirnik pa se za vse veke zavleče nekam med eksabajte podobnih podatkov na strežnikih po svetu. Miha Šalehar. FOTO: Blaž SamecLjubko protislovje je, da smo snemajoči starši v prostoru, kjer bi prve umetnostne poizkuse naših najbolj ...