Cena hitrosti

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    Živimo pač v času, ko v javnem prostoru ni več standardov vedenja, ki bi bili za vse enaki. Vse je odvisno od politične pripadnosti.
    FOTO: Brendan Mcdermid/Reuters
    Galerija
    FOTO: Brendan Mcdermid/Reuters
    Jure Stojan
    27. 7. 2026 | 05:00
    6:41
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    Napihovanja je veliko. Dejstev nekoliko manj. Bila naj bi 3343. najbolj priljubljena spletna stran na svetu oziroma 1150. v Združenih državah, ocenjuje Similarweb. Na mesec naj bi jo obiskalo 30,82 milijona uporabnikov. Občinstvo je veliko manjše, ko enkrat očistimo večkratne obiske (in upoštevamo dejstvo, da isti uporabniki enkrat dostopajo prek računalnika, drugič prek telefona). Potem šteje zgolj 6,97 milijona mesečnih uporabnikov. Nič čudnega, da pada cena delnice podjetja, ki upravlja to nesrečno spletno stran. Minuli četrtek je znašala 8,89 dolarja, kar je manj kot desetina njene vrednosti, ko je bila najbolj zaželena, in sicer 97,54 dolarja 28. februarja 2022. Pa vendarle o njej vsi govorimo. Kajti v medijih so redki, ki je ne bi mrzlično spremljali. Spletna stran je namreč ...
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    NogometTourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

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