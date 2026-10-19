Cena signalov

Stališča, izražena v prispevku, so stališča avtorja in ne nujno uredništva Dela. Za vsebino in izražena mnenja odgovarja avtor. Kadarkoli ste pripravljeni, kar izvolite in mi predstavite svoje ozadje ter izkušnje. Res se že veselim. – Ja, jaz tudi. – Hvala. Najlepša hvala. Res cenim vašo prijaznost. – Ne, hvala vam. Hvala. Cenim vašo prijaznost. – O, hvala. Najlepša hvala. Res ste preveč prijazni. Kadarkoli se počutite ... – Po resnici povedano, bi se moral jaz zahvaliti vam. Zato, hvala vam. – O, moj bog. Hvala. Najlepša hvala. Zaradi vas zardevam. Res cenim to toplino. Ko boste pripravljeni, si vzemite ves čas, ki ga potrebujete. – Si bom, si bom. Po resnici povedano, želim si, da sprejmete to zahvalo. Hvala vam. Hvala. – O, vsekakor sprejemam. Hvala. Najlepša hvala. To je prepis ...