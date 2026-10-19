Cena signalov

Kolumna: Tudi skrbno pripravljene prijave na delovna mesta so nekoč veljale za drag signal, saj je kandidat porabil veliko truda in časa, da jih je pripravila.
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FOTO: Hollie Adams/Reuters
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Kadarkoli ste pripravljeni, kar izvolite in mi predstavite svoje ozadje ter izkušnje. Res se že veselim.
– Ja, jaz tudi.
– Hvala. Najlepša hvala. Res cenim vašo prijaznost.
– Ne, hvala vam. Hvala. Cenim vašo prijaznost.
– O, hvala. Najlepša hvala. Res ste preveč prijazni. Kadarkoli se počutite ...
– Po resnici povedano, bi se moral jaz zahvaliti vam. Zato, hvala vam.
– O, moj bog. Hvala. Najlepša hvala. Zaradi vas zardevam. Res cenim to toplino. Ko boste pripravljeni, si vzemite ves čas, ki ga potrebujete.
– Si bom, si bom. Po resnici povedano, želim si, da sprejmete to zahvalo. Hvala vam. Hvala.
– O, vsekakor sprejemam. Hvala. Najlepša hvala.
To je prepis ...
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