Cena zdravja

Za uspeh takšnega tektonskega premika v razvoju in dostopnosti zdravil bo potrebna usklajena akcija znanosti in politike.

Moj prvi korak v medicinsko raziskovanje v devetdesetih letih je bila farmako- ekonomska analiza uvedbe cepljenja proti bakteriji hemofilus influence tipa B v cepilni program pri nas. Izkazalo se je, da je cepljenje stroškovno učinkovito, saj je bilo cenejše od celotnega bremena bolezni, ki ga je bakterija takrat povzročala pri slovenskih otrocih. Večina otrok z gnojnim meningitisom, sepso in drugimi hudimi okužbami se je zdravila na infekcijski in na lastne oči sem videl, do kako grozljivih posledic lahko privedejo – pa še ob sistematičnem pregledovanju otrok, ki so preboleli meningitis, smo ...