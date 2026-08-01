Centralistična možganska kap

»Centralizem povzroča udor krvi v središču in slabokrvnost na robovih,« je sredi 19. stoletja zapisal danes precej pozabljeni, a nekdaj izjemno vpliven francoski heterodoksni krščanski mislec Félicité de La Mennais. Lamennais (kot je začel zapisovati svoj priimek po razkolu s katoliško hierarhijo in monarhistično stranko, da bi minimiziral svoj aristokratski izvor) je sicer – v duhu medicinske vede svojega časa – pisal o »apopleksiji«: izraz nam utegne zveneti bolj domače v njegovi slovenski različici »mrtvoud«, ki ga pogosto najdemo v naši književnosti 19. stoletja. Ideja je bila, da nekontrolirano zbiranje krvi v možganih vodi do hemoragije, ki nato privede do omrtvičenja udov. Medicina je od srede 19. stoletja napredovala, kar pa se tiče diagnoze centralizma, je dovolj, da se znajdemo ...