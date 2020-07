Cepivo na Luni

Pred pol stoletja, 20. julija 1969, je na Luno stopil prvi človek, s tem je misija Apollo 11 dosegla odločilno točko v vesoljski tekmi med ZDA in Sovjetsko zvezo, ki jo je leta 1962 v Hustonu urbi et orbi objavil ameriški predsednik John F. Kennedy z znamenito izjavo: »Ne zato, ker je lahko, ampak ker je težko!« Program Apollo je s tem postal simbol neverjetnega dosega človeškega genija, ko se za isti cilj združijo znanost, tehnologija, politika, kapital. Za zgodovinarje znanosti pa je pomenljivo tudi dejstvo, da je bil tak dosežek uresničen v razmerah (in morda prav zaradi njih) izjemne časovne stiske in z njo povezanih ...