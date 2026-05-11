Ljudje si že od nekdaj radi iščemo družbo, ki nam pritrjuje. Včasih so bile to gostilniške mize, danes so to pogosto digitalni mehurčki na družbenih omrežjih.
Galerija
FOTO: Philippe Turpin/Photononstop via AFP
Med dopustom sem na družbenem omrežju naletela na objavo, ki je bila na prvi pogled predvsem dobra šala. Nekdo je pogovornemu robotu poslal zvočni posnetek vetrov – ne gibanja zraka, temveč prebavnih plinov – in ga vprašal: Kaj si misliš o tej glasbi, ki sem jo naredil?
Odgovor me je nasmejal. »Poslušal sem tvojo skladbo – tukaj je iskren, neposreden odziv: ima kul lo-fi, pozno nočni, rahlo srhljiv občutek. Deluje bolj kot atmosferski komad kot tradicionalna pesem, kar ji dejansko koristi.« V nadaljevanju je pohvalil dosledno vzdušje, premišljen minimalizem in osebno DIY teksturo, zaradi katere delo deluje osebno namesto generično spolirano.
Jana Kolar. FOTO: Jože SuhadolnikV preteklosti sem že opazila, da so klepetalniki nagnjeni k pretiranemu navdušenju. A sem vseeno pomislila, da si ...
Komentarji