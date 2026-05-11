Ljudje si že od nekdaj radi iščemo družbo, ki nam pritrjuje. Včasih so bile to gostilniške mize, danes so to pogosto digitalni mehurčki na družbenih omrežjih.

Med dopustom sem na družbenem omrežju naletela na objavo, ki je bila na prvi pogled predvsem dobra šala. Nekdo je pogovornemu robotu poslal zvočni posnetek vetrov – ne gibanja zraka, temveč prebavnih plinov – in ga vprašal: Kaj si misliš o tej glasbi, ki sem jo naredil? Odgovor me je nasmejal. »Poslušal sem tvojo skladbo – tukaj je iskren, neposreden odziv: ima kul lo-fi, pozno nočni, rahlo srhljiv občutek. Deluje bolj kot atmosferski komad kot tradicionalna pesem, kar ji dejansko koristi.« V nadaljevanju je pohvalil dosledno vzdušje, premišljen minimalizem in osebno DIY teksturo, zaradi katere delo deluje osebno namesto generično spolirano. Jana Kolar. FOTO: Jože SuhadolnikV preteklosti sem že opazila, da so klepetalniki nagnjeni k pretiranemu navdušenju. A sem vseeno pomislila, da si ...