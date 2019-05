Čez planke

čakalne dobe

Kako do specialista v nekaj dneh

Ko pride do poškodbe ali zdravstvene težave, se je treba takoj odzvati, a kaj, ko nas na poti do specialista prepogosto zaustavijo čakalne dobe. Zato so pri Vzajemni poskrbeli za posebno Zdravstveno polico, ki vam pomaga do hitrega pregleda pri specialistu.