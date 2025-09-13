Charlie Kirk, mučenik ali sejalec vetra?

V nadaljevanju preberite:

Umor ameriškega konservativnega komentatorja in aktivista Charlieja Kirka je dogodek, ki v javnosti – predvsem v evropski, tudi slovenski javnosti – odmeva z izrazito nesorazmernim odjekom.

Za večino je to epizoda iz daljnega, vse bolj čudaškega in tujega sveta. Ime jim ne pove nič in morda se jim zdi deplasirano, da se poročanju o smrti enega, zanje malodane anonimnega ustreljenega daje tolikšno prednost pred usodami 17.000 Američanov, ki so vsako leto ubiti s strelnim orožjem – učinek libertarne politike nošenja orožja, ki jo je umorjeni Charlie Kirk strastno zagovarjal.