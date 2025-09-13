  • Delo d.o.o.
    PREMIUM   D+   |   Kolumne

    Charlie Kirk, mučenik ali sejalec vetra?

    Ker takšne smrti ne zasluži nihče, je nujno opozoriti na nevarnost ideologij, katerih popularnost bo pripomogla, da se krvava sled mržnje ne bo končala.
    FOTO: Melissa Majchrzak/AFP
    Galerija
    FOTO: Melissa Majchrzak/AFP
    Luka Lisjak Gabrijelčič
    13. 9. 2025 | 05:00
    6:11
    Umor ameriškega konservativnega komentatorja in aktivista Charlieja Kirka je dogodek, ki v javnosti – predvsem v evropski, tudi slovenski javnosti – odmeva z izrazito nesorazmernim odjekom.

    Za večino je to epizoda iz daljnega, vse bolj čudaškega in tujega sveta. Ime jim ne pove nič in morda se jim zdi deplasirano, da se poročanju o smrti enega, zanje malodane anonimnega ustreljenega daje tolikšno prednost pred usodami 17.000 Američanov, ki so vsako leto ubiti s strelnim orožjem – učinek libertarne politike nošenja orožja, ki jo je umorjeni Charlie Kirk strastno zagovarjal.

    Premium
    Mnenja  |  Kolumne
    Kolumna

    Zgodnji dnevi evropskega stoletja ponižanja

    Fraza »stoletje ponižanja« je kljub nepopolnosti analogije uporabna prav zato, ker opozarja na domače poreklo večine aktualnih evropskih problemov.
    Mojca Pišek 12. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Kolumne
    Kolumna

    Vrata Evrope v vesolje

    Za vse Esine programe prispeva državljan države članice na leto v povprečju približno toliko, kolikor stane vstopnica za kino.
    Andreja Gomboc 11. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Kolumne
    Kolumna

    Zelene laži

    Podnebne spremembe so dejstvo in njihove posledice že očitne. Zeleni prehod, ki bi spremenil naše navade, bi bil smiseln odgovor – če ne bi bil zlorabljen.
    Matevž Granda 10. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Kolumne
    Kolumna

    Čakanje napovedanih smrti

    Da je zdaj tarča ugibanj počutje ameriškega predsednika, samo pokaže, kako daleč od ustaljenih tirnic deluje sedanja ameriška politika.
    Jure Stojan 8. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Novica Mihajlović o vladni odločitvi

    Ko vrag odnese šalo, botri obmolknejo

    Slovenija je prepovedala vstop obsojenemu nekdanjemu predsedniku Republike Srbske zaradi svoje varnosti in ne zaradi skrbi za BiH.
    Novica Mihajlović 12. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Pokojninska reforma

    Odpravili bi možnost dedovanja izjemnih pokojnin

    Državni zbor bo predlog novele zakona potrjeval predvidoma oktobra. Kaj bo z zimskim dodatkom za upokojence, če bo referendum?
    Barbara Hočevar 12. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    EP v košarki

    Schröder najprej pohvalil, nato tudi zbodel Dončića in soigralce

    Na EP v košarki danes polfinalni tekmi med Nemci in Finci ter Grki in Turki. Pri RTL zadovoljni z visoko gledanostjo dvoboja s Slovenijo.
    Miha Šimnovec 12. 9. 2025 | 09:05
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    ​Revolutovi ukrepi proti Sloveniji

    Slovensko veleposlaništvo v Washingtonu zahtevalo pojasnila

    Slovenski veleposlanik Iztok Mirošič je v telefonskem pogovoru za Delo povedal, da so kontaktirali ameriško finančno ministrstvo.
    Barbara Kramžar 12. 9. 2025 | 19:20
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Matija Bitenc, Plinovodi

    Evropski cilji za plin so neuresničljivi

    Evropa je izgubila del energetske suverenosti, težko določa tempo zelenega prehoda in vsiljuje ogljične dajatve uvoznikom.
    Borut Tavčar 13. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Digitalna Azija

    Digitalna Azija: jin in jang v novi tehnologiji

    Pripravljeni na prihodnost – to geslo v Aziji spremlja digitalne tehnologije, ki omogočajo, da ne obstaja skoraj nič, kar se ne bi dalo uresničiti.
    Zorana Baković 12. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Kibernetska varnost

    Kibernetsko varnost je treba jemati resno

    Digitalne grožnje se razvijajo hitreje, kot jim podjetja lahko sledijo. Stroški teh incidentov pa se povečujejo.
    Miran Varga 11. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Kibernetski napadi

    Največja potencialna grožnja za podjetja so kibernetski napadi

    Veljavo pri pripravah na krize pridobivajo umetna inteligenca in orodja za zgodnje odkrivanje.
    Marjana Kristan Fazarinc 11. 9. 2025 | 04:00
    Preberite več

    Premium
    Nedelo
    Pismo iz Azije

    Princ, ki obožuje žuželke, in princesa, ki ljubi izstrelke

    Lažje je predvideti, kdo bo naslednji japonski cesar, kot kdo bo naslednji voditelj Severne Koreje.
    Zorana Baković 13. 9. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Umik v pokoj

    Svetislav Pešić bo pomagal najti svojega naslednika

    Selektor srbske košarkarske reprezentance je poudaril, da je »prišel čas« za novega selektorja. Konec septembra se mu bo iztekla pogodba.
    13. 9. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Kultura  |  Razno
    Center za kreativnost

    Kulturni in kreativni sektor ni strošek, temveč strateška naložba

    Center za kreativnost, prvi nacionalni razvojno-podjetniški spodbujevalnik za kreativce in kulturnike, deluje kot eden od temeljev sektorja.
    Pia Prezelj 13. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Matija Bitenc, Plinovodi

    Evropski cilji za plin so neuresničljivi

    Evropa je izgubila del energetske suverenosti, težko določa tempo zelenega prehoda in vsiljuje ogljične dajatve uvoznikom.
    Borut Tavčar 13. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Film & TV
    Forug Farohzad

    Razgaljanje uporne duše, ujete v izmučenem telesu

    Dokumentarni film Hiša je črna iranske pesnice in režiserke Forug Farohzad je postavil temelje sodobne iranske kinematografije.
    Pia Prezelj 13. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Kultura  |  Razno
    Center za kreativnost

    Kulturni in kreativni sektor ni strošek, temveč strateška naložba

    Center za kreativnost, prvi nacionalni razvojno-podjetniški spodbujevalnik za kreativce in kulturnike, deluje kot eden od temeljev sektorja.
    Pia Prezelj 13. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Matija Bitenc, Plinovodi

    Evropski cilji za plin so neuresničljivi

    Evropa je izgubila del energetske suverenosti, težko določa tempo zelenega prehoda in vsiljuje ogljične dajatve uvoznikom.
    Borut Tavčar 13. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Film & TV
    Forug Farohzad

    Razgaljanje uporne duše, ujete v izmučenem telesu

    Dokumentarni film Hiša je črna iranske pesnice in režiserke Forug Farohzad je postavil temelje sodobne iranske kinematografije.
    Pia Prezelj 13. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
