Najlepši del dneva je zgodnje jutro. Ko se na vzhodu začne svetlikati nov dan, se oglasijo ptički in s svojim žgolenjem pospremijo delovno ljudstvo novim zmagam naproti. Petelini na deželi pa s kikirikanjem poskrbijo, da so krave pomolzene, jajca pobrana in da tudi v kmetskem delu življa nihče s pametnim telefonom v roki ne poležava v postelji. Jutranjim sprehodom v gozdu da prijetno zvočno kuliso ravno ptičje petje: vsak ptič se oglaša s svojo melodijo, ene so človeškemu ušesu bolj, druge manj prijetne, nekateri pa svoje tekmece tudi oponašajo.Večinoma so ptiči bolj starokopitne sorte, pri njih je evolucija glede ...