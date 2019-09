Čigav je moj čas?

Naslov ni logična uganka. Če bi bila, bi bil odgovor zelo preprost: moj čas je moj. A svet in življenje nista logična.Nekoč so nas učili, da so deli dneva namenjeni trem vrstam dejavnosti, vsaki od njih pravično po ena tretjina: osem ur delu, osem počitku in sprostitvi ter osem ur spanju. Temu že proti koncu osnovne šole nisem več verjela, saj so se domače naloge vse bolj zajedale v »prosti« čas, ki je že tako ali tako vseboval različna opravila, ki niso bila prav nič »sproščujoča«.Kako je danes z mojim časom? Glede službenih osmih ur je jasno. Ta čas je v skladu s pogodbo o zaposlitvi delodajalčev in vključuje ...