Circus maximus ali kdo lahko ima olimpijske igre

Olimpijske igre moderne dobe niso le nadaljevanje in potrditev plemenite olimpijske ideje, napeta športna tekmovanja in enkratno, veličastno druženje športnikov, ki najmanj enkrat na štiri leta poveže svet. So tudi velik biznis in stvar nacionalnega prestiža držav, ki želijo prek te globalne »prireditve vseh prireditev« demonstrirati svojo moč in potenco na svetovni sceni.



Žal se pogosto zgodi, da za igrami trajno ostanejo predvsem opuščena in razpadajoča prizorišča ter stroški, ki še več let bremenijo državne proračune. Sarajevo, Atene in Rio, če omenimo le nekatere, »krasijo« razpadajoči stadioni in olimpijske vasi, ki niso ponosen spomenik športnim dosežkom, ampak so grenak opomin in simbol slabega finančnega upravljanja.