Čisti računi, umazani prijatelji

Kdo pravi, da ukinitev dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj v ničemer ne rešuje naših zdravstvenih težav? A Jelka Godec? A dajte no! Pa kako jih rešuje! Že pismo gospodov Generalov, da naj maja meseca kar pripravimo (zanje ubornih) dodatnih deset evrčkov, če hočemo še naprej čakati v lepih vrstah, je povzročilo v Sloveniji 45.400 primerov zvišanega krvnega tlaka, 4664 čirov na želodcu in zgag, 54 infarktov, 75 večjih in manjših možganskih zapletov, 13.172 padcev imunosti in posledično 134 primerov navadne ter 166 primerov ptičje gripe, okroglih 5600 prehladov, 213 poštenih drisk, pet putik, 27 vnetih slepičev, 24 kurjih očes, 44 prezgodnjih izlivov, 232 lažjih prometnih nesreč zaradi motnje zbranosti in nedoločeno število primerov anksioznosti ter paranoidne shizofrenije.

Prepoved dražjega dopolnilnega zavarovanja je zato več kot samo blagodejno vplivala na javnozdravstveno počutje Slovencev. Za 90 odstotkov je znižala občutek strahu, razvrednotenosti, psihičnega trpinčenja, občutek manjvrednosti in brezizhodnosti. Vračajo se primeri občutka sreče in krepitve samozavesti. Vrste pred ambulantami bodo krajše že prvega maja in najkasneje med 10. in 15. avgustom.

In kdo pravi, da ZZZS nima nobene zveze s kakovostjo zdravstvenega sistema? A Samo Fakin, ki je zavarovalnico vodil samo kakih devet let? Zavarovalnica je res dobra pogruntavščina. Od nas avtomatično cuza denar, nam obljublja čilost in popolno zdravstveno oskrbo do 99. leta, hkrati pa je (vsaj v preteklih zlatih letih) zdravnike in direktorje zavodov s kolom po glavi, če so po naključju opravili 15.000 pregledov preveč, če so si drznili zdraviti čez program ... Zavarovanci smo dobili bianko menico (in v glavo čip), da lahko z njo v ambulantah unovčimo vse, zdravstvenim zavodom in njihovim direktorjem pa so sekali prste, če so šli čez program. Dokler lepega dne nismo povsem po nesreči odkrili, da ta zlata jama vendarle ni brez dna. In smo za posamezne paciente začeli zbirati zamaške, organizirati dobrodelne akcije in podobne sistemske trike. Zdaj so dobrodelne akcije in zbiranje zamaškov že vsakdanje opravilo. V naši ulici, recimo, ta mesec zbiramo zamaške za nov zob strica Toneta. Če se v takih zlatih zdravstvenih časih kaj zaplete, ni kriv naš »inkasant«, ampak je po navadi svinja zdravnik, ker se dela boga, pa očitno ni. To je pripeljalo do splošnega prepričanja, da imamo odličen sistem, še odličnejše zavarovalnice, le slovenski (srbski ne!) zdravniki so res svinje in oni krivi za ves naš zdravstveni polom. Zdaj se moramo samo še zmeniti, kateri altruist bo prevzel njihovo delo. Morda pa bi nam morali Fakini, Loredani, Kebri ... dati oseben zgled, kako se tem rečem streže v praksi.

FOTO: Voranc Vogel

Zakaj pa ne bi tudi tokrat na pomoč poklicali ustavnih sodnikov? Če so sodniki lahko sprejeli zakon za razbitje občine Koper, zapletli arbitražno vprašanje, za vsaj poldrugo leto zavlekli gradnjo drugega tira, če lahko preprečijo referendumsko voljo, kot so jo pri zakonu o RTV, mar torej sploh še potrebujemo parlament in ljudstvo? Zakaj jim ne bi dali priložnosti, naj poiščejo odrešitev še za zdravstvo in čakalne vrste? Razumem rahlo zadržanost tistih, ki na sodne rešitve čakajo po 10 in 20 let. V tem času bi se marsikateri pacient verjetno naveličal in šel rakom žvižgat. Ampak naravnost navdušujoče bi bilo videti, kaj vse bi znali o pravem zdravstvenem sistemu odločiti v svojih politično pristranskih diagnozah, da o ločenih mnenjih posameznih (tudi dvojnih) doktorjev ne govorimo. Res je škoda, da jim je uspelo izločiti samo dva ustavna sodnika. Če bi izločili še vsaj tri, bi bilo slovensko sodstvo dokončno na politično pristranskem konju. Za vekomaj.

Tako kot so na konju portoroški turistični delavci. Končno jim ni treba več skrbeti za ogromne skupine teniških turistov, ki so se valile od zgodnje pomladi do pozne jeseni in obremenjevale infrastrukturo. Zasluge pripadajo Termam Čatež (in lokalnim pomočnikom), ki tožijo občino Piran. Zakaj morajo teniška igrišča ostati v času spora zaklenjena, to bodo morda razumeli sodniki, ki pa v našem svetu niso postavljeni zato, da se ljudem ne bi delala neizmerna škoda, ampak predvsem zato, da je red. Tudi Bojanu Petanu ni pomembna finančna posledica tega ali onega nič krivega naključneža, pomembna sta red in disciplina. Red in disciplina, to sem jaz. Za čiste račune nam gre! Kako ta čistoča umaže domače kraje in ljudi, pa res ni pomembno.