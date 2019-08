Človek in čarovnica

Dolgočasenje je dobrina, ki si jo lahko privoščijo le redki. Pa še to so navadno otroci, ki si je ne »privoščijo«, ampak jim je, če imajo srečo, bolj ali manj vsiljena.Šola se je končala dvajsetega junija, in od takrat je bil svet od jutra do večera njihov. A tudi če imate hišo z veliko parcelo, ima fizični svet meje. Te meje poleti ostro zariše in zoži še sonce, ki vse živo potisne v hladno zatočišče, pa naj bo to senca, uta, brlog ali hiša. Takrat se pravi izziv za otroke šele začne, sploh če v hiši ni televizije. Najprej neštetokrat preigrajo vse namizne igre, preberejo vse knjige, se večkrat zravsajo, ...