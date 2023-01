Črna kronika in inflacija

V nadaljevanju preberite:

V črni kroniki se včasih skrivajo globlje resnice o ekonomiji. Pa ne merim zgolj na poročila o poslovnih goljufijah, davčnih utajah, skrivnih dogovorih dobaviteljev in drugih primerih »kriminala belih ovratnikov«. Minulo jesen, denimo, je možakar v Rusiji premlatil vedeževalko. Skrbelo ga je namreč, ali bo vpoklican v vojsko, in tako je gospe plačal, da je vrgla karte. Naj se ne živcira, ga je potolažila prognostičarka, strokovnjakinja za tarot. Na fronto pač ne bo šel. Zadovoljstvo stranke se je hitro sprevrnilo v razočaranje. Kaj, v bes, ko se je vrnil domov in ga je pred vrati pričakalo vabilo, naj se čim prej zglasi v najbližji vojašnici, v mestu Urjupinsk pri Volgogradu (nekdanjem Stalingradu). Vrnil se je k jasnovidki in z njo fizično obračunal. Gospa mu seveda ni ostala dolžna in ga je prijavila policiji, ta pa ga je odvedla v preiskovalni pripor. In tako se je uresničila njena izvirna prerokba, češ da fronte še lep čas ne bo videl.