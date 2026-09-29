Črna negotovost

Stališča, izražena v prispevku, so stališča avtorja in ne nujno uredništva Dela. Za vsebino in izražena mnenja odgovarja avtor. Ameriška prepoved izvoza dizelskega goriva je v zadnjem tednu vzbudila precej nelagodja med državami, ki so uvozno odvisne od tega derivata. Med temi je tudi EU27. Ameriški predsednik je javno izjavil, da podpira omejitev izvoza s ciljem dodatnega znižanja cen dizelskega goriva v ZDA, ki se pretežno uporablja v tovornem transportu in za pogon kmetijskih strojev. Ameriški sekretar za zakladnico, ki ima podoben položaj kot slovenski minister za finance, je potrdil, da ameriška vlada razmišlja o tem ukrepu, in sicer o popolni prepovedi izvoza naftnih derivatov ali zgolj delni prepovedi, ki bi veljala za dizelsko gorivo. Cene dizelskega goriva so v ZDA precej nižje ...