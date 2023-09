Črna sreda zelenih ukrepov

V nadaljevanju preberite:

Minuli teden naj bi bil v znamenju podnebnih sprememb. Pa ne zgolj zaradi poletja, ki se je pravkar končalo in je bilo najtoplejše, odkar ljudje beležimo temperature po vsem svetu. Na desettisoče protestnikov je hodilo po ulicah New Yorka in zahtevalo, da svet preneha uporabljati fosilna goriva.

Kot spodaj na ulicah, tako zgoraj v stolpnicah, ki jih obdajajo. Podobna sporočila je bilo slišati tudi v bleščečih dvoranah, med podnebno konferenco, ki jo je tam sklicala nevladna organizacija Climate Group. Tokrat se je celo zdelo, da so sporočila prodrla med državnike. Globalno segrevanje naj bi bilo »celo bolj strašljivo kot jedrska vojna«, je dejal ameriški predsednik Joe Biden. In to ne kjerkoli, pač pa v Palači Združenih narodov, kjer je prav takrat potekalo zasedanje generalne skupščine in je beseda vedno znova nanesla na podnebne spremembe. V sredo je v New Yorku celo potekal vrh podnebne ambicioznosti, ki ga je sklical generalni sekretar António Guterres.