Črno presenečenje

Presenečenja so tisto, kar v poslovnem svetu ni zaželeno, še posebno ne, če so negativna. Če vplivajo le na eno podjetje, niso sistemske narave; če pa vplivajo na ves svet in pomenijo prelivanje dodane vrednosti iz ene skupine držav v drugo, je to vredno kolumne. O nafti rad pišem, ker so z njo povezane številne industrije, medtem ko je na ravni potrošnika najrelevantnejša cena goriv na maloprodajnih mestih. Vendar je to le eden od kanalov, ki vpliva na blaginjo prebivalstva.

Nafta in naftni proizvodi predstavljajo okoli 30 odstotkov celotne porabljene energije na globalni ravni za različne namene delovanja našega gospodarstva, medtem ko ta delež za Slovenijo znaša 43 odstotkov. Promet (gospodarski in osebni) je daleč največji porabnik tega fosilnega goriva, saj na ravni Slovenije predstavlja 82 odstotkov celotne porabe naftnih derivatov. Temu sledijo gospodinjstva (predvsem poraba lahkega kurilnega olja) s šestimi odstotki, predelovalne dejavnosti in gradbeništvo s petimi odstotki ter kmetijstvo in gozdarstvo s tremi odstotki.