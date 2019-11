No, pa se po dveh mesecih spet vidimo. In kaj ste med počitnicami dobrega prebrali?« Moja znanka, učiteljica na poklicni šoli, je želela na prvi šolski dan ljubeznivo navezati vnovičen stik z dijaki. V učilnici je zavladala tišina, ki je trajala precej dlje od trenutkov, običajnih ob iskanju odgovora. Zadrego je rešil eden od dijakov, ki se je odhrkal in zamomljal: »Zadnja knjiga, ki sem jo bral, je še piskala …«Domneva, da dijaki poklicnih šol v povprečju berejo manj kot dijaki strokovnih šol, ti pa manj od gimnazijcev, je najbrž na mestu. Že obveznega šolskega čtiva imajo slednji največ, saj so si izbrali srednjo ...