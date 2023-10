Čudovita zgodba

V kolumni preberite:

Leta 1976 je pisatelj Roald Dahl napisal zgodbo z naslovom The Wonderful Story of Henry Sugar. Nedavno jo je (čudovito) filmsko uprizoril režiser Wes Anderson. Bralcu, ki je še ni bral ali si še ni ogledal Andersonovega filma, ne bom razkrival vsebine in kvaril užitka. Uporabil bom le kratek prizor za ilustracijo te kolumne.