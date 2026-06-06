Dan spomina na sedanjo radikalizacijo

V vsaki vojni, gverilski pa še najbolj, so etnične manjšine najbolj na udaru.

Ko pišem te besede, je že jasno, da bo nova vlada znova uzakonila 17. maj kot dan spomina na žrtve komunizma v Sloveniji. Omenjeni dan spomina je prejšnja Janševa vlada sprejela na horuk, že po volitvah, na katerih je dosegla popoln poraz: brez javne razprave in brez demokratične legitimnosti. Golobova vlada ga je nato, v prevzetnosti zmagovalca, brez posebnega premisleka ukinila, ne da bi se zavedala, da je s tem stopila v past. Desna opozicija je ukinitev izkoristila za poskus ideološke delegitimacije Golobove vlade v evropski javni sferi. A tudi ta poskus se je ponesrečil, saj je nekdanji koaliciji vprašanje uspelo zvesti na običajno levo-desno prerivanje v evropskem parlamentu. Luka Lisjak Gabrijelčič. FOTO: Blaž Samec Toda njena operacija je bila vendarle uspešna v nekem drugem ...