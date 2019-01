Dar in denar

V Španiji se prava nakupovalna mrzlica začne šele po novem letu, saj darila prinašajo sveti trije kralji. Tisti, ki so nekoč malemu Jezusu prinesli zlato, sveto kadilo in miro.Če sodite med občutljivce, znajo obdarovanja, v osnovi nekaj lepega, postati naporna prav takrat, ko dobite otroke.Najstarejša hči je nekoč pod jelko dobila plastičen rožnat likalniček na baterije, ki je, ko si ga vklopil, začel tako neblagozvočno tuliti, da so še otroci bežali. Takrat smo se s sorodniki zmenili, naj bo daril čim manj, ta pa vsaj za silo uporabna. Zadeva zdaj načelno deluje, a ker smo vsi samo ljudje, se tu in tam zgodi, da se tudi ...

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete in zakupite dostop do vsebin po vaši meri.

Prijava za obstoječe uporabnike Obstoječi uporabniki Delovega digitalnega paketa se prijavite za celovit dostop do vsebin:

Prijava

Hitra SMS-koda Enostavni dostop do vsebin brez registracije: pošljite SMS z vsebino: DELO1 za enodnevni dostop do digitalnega Dela (1,40 EUR) ali DELO7 za tedenski dostop do Dela (8,40 EUR) na številko 6611. Prejeto kodo prepišite tukaj in takoj boste imeli aktiven dostop: Prijava s hitro kodo

Vaša SMS-koda ni veljavna. Storitev je na voljo uporabnikom Telekoma in A1. Na tej napravi bo dostop omogočen takoj. Na ostalih vaših napravah se lahko prijavite z uporabniškim imenom, ki je sestavljeno iz telefonske številke s predpono gsm_ (primer: gsm_040123456). Zadnje prejeto SMS-geslo je vaše geslo za vstop. Brez skrbi: nakup je enkraten in ga ne bomo samodejno obnavljali.