Darilo državljanom

Ob koncu leta je Finska praznovala stoletnico samostojnosti. Po mukotrpnih stoletjih švedske in ruske nadvlade so si na začetku 20. stoletja le priborili lastno državo. Ob koncu tako pomembne obletnice so v Helsinkih slovesno odprli novo, sodobno nacionalno knjižnico. Prostoren, iz lesa in stekla zgrajen objekt je umeščen na simbolno mesto tik ob poslopju finskega parlamenta. Po besedah finskih predstavnikov bo nova knjižnica služila kot dnevna soba naroda in bo sočasno hiša literature, tehnologije, glasbe, filma ter predstavništvo Evropske unije. Vsa ta področja sovpadajo z idejo upanja in napredka. To je pomenljivo darilo ...