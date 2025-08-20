Dediščina je kritična infrastruktura

V nadaljevanju peberite:

Medtem ko svet gori in ko se spet zdi, da smo sredi druge svetovne vojne – na vzhodnih ravnicah se dogaja osvajalska tankovska invazija, v Gazi pa genocid – se moramo pod Alpami vprašati, kako bomo porabili nekaj dodatnih milijard evrov. Na prvi pogled sta vprašanji povezani, saj gre menda za denar za obrambo nas in naših zaveznikov v spremenjenih geopolitičnih razmerah. Vendar še nikoli nisem imel občutka, da smo takšna imperialna periferija, kot pri debatah in zavajanjih okrog novih odstotkov BDP za obrambo. Iz Bruslja, tako kot pred mnogimi leti z Dunaja ali iz Beograda, je prišlo navodilo, koliko denarja moramo dati. Na avdienci na dvoru smo tiho pokimali, doma pa navihano mežikamo, češ, brez skrbi, ta sredstva bodo samo na papirju za tanke in topove, v resnici pa bomo z njimi gradili bolnišnice. Provincialna zvitost, ki bi morda delovala pred tisočletjem, v dobi digitalnih tehnologij pa je to račun brez krčmarja ali pa, še huje, predstava za javnost.